Guarda-vidas são atingidos por raio no posto do Coroados

Imagem: Bombeiros

Dois guarda-vidas foram atingidos por um raio, na manhã desta sexta-feira (26), no balneário Coroados. Eles estavam em um posto edificado que chegou a ter duas das vigas de sustentação rachadas ao meio pela descarga elétrica.

Os dois bombeiros foram atingidos, mas um deles, o cabo Mariano, de 39 anos, teve ferimentos leves e foi levado ao Pronto Socorro de Guaratuba. O outro, cabo Rodrigo Kuniski, de 40 anos, entrou em parada cardiorrespiratória e, após manobra de ressuscitação cardiopulmonar, recobrou a respiração e o ritmo cardíaco. Depois do atendimento emergencial, ele foi levado pelo helicóptero Falcão 03 do BPMOA, ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

O tenente-coronel Jonas Emmanuel Pinto, comandante dos Bombeiros no Litoral, foi verificar pessoalmente acompanhar o atendimento hospitalar. “Estivemos, eu e o capitão (Ícaro) Gabriel comandante de Guaratuba), a tarde toda no Hospital Regional do Litoral (HRL) juntamente com a família do cabo Kuniski. Pudemos vê-lo no Pronto Atendimento e na UTI”, disse em um informativo assinado precisamente às 18h38. “Neste momento, ele está sendo muito bem atendido na UTI do HRL. O estado dele ainda é grave uma vez que a descarga percorreu estruturas internas”, explicou. “As próximas 48 horas serão decisivas. Após isso, a sedação deve ser gradualmente retirada e a questão neurológica poderá ser mais bem avaliada”, afirmou o comandante.

“O cabo Mariano está ainda em observação no PS Guaratuba uma vez que tem apresentado algumas alterações nos batimentos”, disse o tenente-coronel Emmanuel.



O capitão Gabriel e a tenente Marcela estão acompanhando a evolução do cabo Mariano, completou o comandante em seu informe.