Guaratuba realiza ação para fazer cumprir decreto do Estado

Guaratuba realiza ação para fazer cumprir decreto do Estado

A Prefeitura de Guaratuba e a Polícia Militar realizaram, neste sábado (27), uma ação de orientação e fiscalização para fazer cumprir o decreto do Governo do Estado que estabelece o funcionamento apenas de atividade essencial para combater o aumento dos casos de covid-19.

As equipes percorreram o comércio das principais ruas. Participaram pela prefeitura Vigilância Sanitária Municipal, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria do Urbanismo (Setor de Fiscalização) e Secretaria do Meio Ambiente.

A ação começou pela manhã e continuou durante o dia todo.