Presos 3 foragidos em Guaraqueçaba: 1 de Guaratuba e 2 de Cananéia

Foto: PMPR / 9º BPM

Três homens foram presos em uma operação da Polícia Militar e policiais civis de São Paulo, na sexta-feira (26), em Guaraqueçaba. Contra um dos presos havia mandado de prisão emitido pela Justiça de Guaratuba, por descumprimento de medida protetiva.

A operação contou com a Patrulha Costeira, Radio Patrulha Auto, Rotam, Agência Local de Inteligência (ALI) do 9º BPM, policiais militares de Guaraqueçaba e o apoio da Polícia Civil da cidade de Cananéia (SP).

A ação ocorreu após o monitoramento, por policiais da ALI. O primeiro mandado foi cumprido na Estrada do Salto do Morato, onde estava morando Vilson do Rosário do Carmo, de 29 anos, acusado de agredir a ex-companheira com golpes de faca, em 2019. Ele estava sendo procurado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

Os outros dois presos são irmãos. Geovane do Carmo Pontes, de 23 anos, e Fernando do Carmo Pontes, de 21 anos. Eles são acusados de cometerem um roubo, o mês de janeiro, na cidade de Cananéia, e estavam escondidos na casa de parentes, nas localidades rurais de Utinga e Rio Verde.

Segundo reportagem da Folha do Litoral, os dois teriam assaltado um idoso e logo após o crime fugiram para a região de Guaraqueçaba, onde foram presos.

Fontes: PMPR e Folha do Litoral