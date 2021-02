Saúde de Guaratuba anuncia mudanças para enfrentar aumento de casos

A partir de terça-feira (2), algumas atividades da Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba serão suspensas em cumprimento ao Decreto Estadual nº 6.983/2021, que estabelece medidas para o enfrentamento da covid-19 em todo Paraná.

A partir deste dia, as medicações básicas para a covis (sintomatologia) serão entregues nas UBS de cada região, com como as receitas de paciente confirmados.

As gestantes serão atendidas em um dia único que será definido em cada UBS e informado a elas. Neste dia, não haverá atendimentos para pacientes covid.

Estão suspensas as consultas agendadas, vacinas regulares e visitas domiciliares. Mantida a vacinação covid, que começará a ser feita, em domicílio, nos idosos entre 80 e 84 anos.

Confira o que muda a partir de terça-feira:

Aumento de profissionais e mais dois leitos de emergência

Fonte da Secretaria da Saúde informou o site Portal da Cidade Guaratuba que o Pronto Socorro terá um aumento no número de profissionais e mais uma sala de emergência com dois leitos. O secretário da Saúde, Gabriel Modesto confirmou as informações ao Correio do Litoral.

De acordo com a notícia, “o Pronto Socorro contará com nove médicos atendendo a cada 24 horas, mais 12 técnicos de enfermagem e cinco enfermeiros contratados. Além disso, o aparelho de raio x também ficará disponível no PS Covid”. E mais: “Houve o acréscimo de mais um motorista de ambulância” e serão pedidos mais cilindros de oxigênio para atender a demanda.