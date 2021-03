Em pleno lockdown, pessoas se afogam na praia em Guaratuba

Vídeo enviado ao Correio do Litoral

O Corpo de Bombeiros resgatou duas vítimas de afogamento na praia do balneário Eliane, nesta tarde de domingo (28), em Guaratuba.

Apesar do lockdown e do dia chuvoso, com fortes ventos, diversas pessoas se arriscaram no mar neste final de semana.

Segundo informações, uma adolescente se afogava na praia, na altura do hotel Spazio, e um adulto pulou na água para socorrê-la acabou também se afogando.

A menina, de 12 anos, foi levada pela ambulância do Siate para o Pronto Socorro de Guaratuba. O homem, de 53 anos, teve um afogamento com maior gravidade e foi encaminhado pelo helicóptero da Polícia Militar para ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

As duas vítimas serão atendidas em duas unidades de saúde congestionadas pelos pacientes de covid, que vêm aumentando na cidade e na região.