DER do Paraná inova com aplicativo para autuação de trânsito nas rodovias

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) anunciou que alguns servidores vão começar a usar dispositivos eletrônicos para autuar motoristas de trânsito nas rodovias paranaenses. A ideia do órgão é acabar com os talões e digitalizar a tarefa com o aplicativo criado em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Chamado de GIT.Mobi, o aplicativo recém-lançado será testado durante a operação Verão Consciente, que vai acontecer nas rodovias paranaenses durante todo o mês de fevereiro. Entretanto, a ideia do DER é expandir o uso dessa tecnologia para todos os servidores até o final de março. Assim, os agentes de trânsito vão poder dispensar o uso de talões no momento de abordagem.

O aplicativo tem um funcionamento simples, onde o agente pode autuar de forma semelhante quando usa os talões. Caso tenha uma conexão à internet disponível, ele consegue até mesmo consultar a base de dados do órgão apenas com o número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ou seja, realizar a verificação do motorista será mais ágil e isso promete agilizar todo o serviço nas estradas do Paraná, principalmente no litoral.

Essa medida do DER é mais um passo para a digitalização e modernização de vários serviços que o Governo do Paraná está implementando. No dia 23 de janeiro, como mostramos em reportagem recente , a Universidade Federal do Paraná (UFPR) fechou um acordo para modernizar o programa de regionalização do estado. A instituição vai trabalhar próxima ao Ministério do Turismo nesse processo.

Tecnologia nas estradas

A iniciativa do DER é algo que promete ajudar o agente de trânsito e, como consequência, a segurança dos motoristas. Afinal, com o uso do GIT.Mobi, será possível realizar toda a abordagem de maneira mais ágil, o que deve fazer com que mais motoristas sejam parados durante as operações. Essa é uma das vantagens de digitalizar todo o serviço, algo que acontece não apenas no Paraná, mas em todo o mundo.

Na Europa, por exemplo, o objetivo é levar essas inovações tecnológicas para outro patamar. Ainda no início de 2019, durante um encontro da União Europeia, os países aprovaram uma forma inovadora de limitar a velocidade dos automóveis nas rodovias. A ideia é que as montadoras sejam obrigadas a instalar um GPS que verifique a velocidade do carro. O sistema funciona também com câmeras que podem detectar se o motorista está em descumprimento de outras leis.

Essa tecnologia ainda é algo distante no Brasil, mas é um indício de qual será o futuro do trânsito em todo o mundo. As novas tecnologias estão abrindo várias possibilidades, e o DER está começando a experimentar com a chegada desse novo aplicativo. Isso pode trazer um resultado significativo para o trânsito no litoral do Paraná, que ainda sofre com uma taxa alta de acidentes nas rodovias, principalmente nos períodos de férias.

Smartphones e tablets

Atualmente, em todo o Brasil, existem mais de 420 milhões de dispositivos digitais. Isso inclui os tablets e smartphones, que estão na lista como os aparelhos mais populares. Ou seja, o maior foco na criação de aplicativos para eles significa oferecer mais serviços para as pessoas.

Isso poderá ser visto em prática com o funcionamento do novo aplicativo do DER neste ano, que vai ajudar consideravelmente os agentes de trânsito. A inovação também vai causar um impacto positivo nas rodovias do Paraná, que vão ficar mais seguras durante uma viagem do centro para o litoral. Uma digitalização que foca na melhora de vida das pessoas.