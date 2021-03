Hospital Regional informa mais 5 mortes por covid

O Hospital Regional do Litoral informa mais 5 mortes de pacientes por covid-19. São 3 moradores de Guaratuba, 1 de Paranaguá e 1 de Pontal do Paraná.

Os óbitos de Guaratuba são 3 mulheres, uma de 65 anos, falecida no sábado(27), uma de 41 anos, falecida no domingo, e uma de 68 anos, falecida hoje (segunda, 1º). De Paranaguá, morreu um homem de 67 anos, no domingo. De Pontal do Paraná, um homem de 62, também falecido no domingo.

O Hospital ainda tem 1 óbito em investigação e 41 pacientes internados por covid, sendo 32 jpa confirmados com a doença e 9 a espera de confirmação.