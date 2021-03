Desrespeito ao decreto estadual gera autuações e interdições em Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Durante o primeiro final de semana (27 e 28) da vigência do decreto estadual n° 6.983/2021, que proibiu o funcionamento de atividades consideradas não essenciais, a Prefeitura de Guaratuba fiscalizou o cumprimento das normas com apoio da Polícia Militar.

A ação que iniciou no sábado pela manhã, foi encerrada às 23h de domingo, com um saldo de 62 vistorias, sendo uma denúncia de festa em residência. Pela prefeitura, participaram Vigilância Sanitária, Secretaria da Segurança Pública, Setor de Fiscalização e Secretaria do Meio Ambiente.

Foram feitos 11 autos de infração, 7 interdições, 3 intimações e 46 protocolos de vistoria. De acordo com a Vigilância Sanitária, as principais medidas que foram descumpridas foram a desobediência ao horário do toque de recolher a partir das 20h, aglomeração dentro dos estabelecimentos, falta de barreiras sanitárias de distanciamento e presença de clientes e funcionários sem máscaras.