Cestas agroecológicas serão entregues em casa ou drive-thru

A entrega das cestas agroecológicas está mantida para o próximo final de semana, mas, devido aos decretos do Estado e de Matinhos restringindo as atividades e a circulação de pessoas, será de forma diferenciada: em drive-thru na entrada das instituições, com a opção de entrega em domicílio, mediante pagamento de uma taxa.

O calendário e os locais não mudaram. Em Matinhos, será na sexta-feira (5) na UFPR, a partir das 17h, e em Guaratuba, no sábado (6), no Colégio Estadual Joaquim Mafra, a partir das 9h.

Não haverá a feirinha para compra na hora, como ocorria nas quinzenas anteriores, devido aos cuidados para conter a evolução da pandemia.

O grupo das Cestas Agroecológicas surge do encontro de consumidores e camponeses, ou agricultores urbanos e artesanais, que procuram alimentos saudáveis, produzidos com respeito aos seres humanos, à biodiversidade e ao ritmo da natureza, assim como uma forma de reduzir a poluição e os riscos da agricultura industrial, promovendo a gestão responsável e partilhada dos bens comuns. Para atravessar esse momento delicado, a solidariedade se torna um ingrediente fundamental e esse é um dos propósitos do grupo.

Você poderá participar deste grupo e fazer sua compra até o meio-dia de terça-feira (2).

Para acessar o grupo da sua cidade: Guaratuba ou Matinhos

Texto e fotos: Maria Wanda de Alencar