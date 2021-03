Sesa informa duas mortes em Guaratuba e município, quatro

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra, nesta segunda-feira (1º) dois óbitos em Guaratuba e 60 novos casos da doença em todo o Litoral.

Os novos casos são em Guaratuba (22), Paranaguá (12), Morretes (12), Pontal do Paraná (7), Matinhos(4). A região chega, nas estatísticas da Sesa, a 21.534 casos confirmados, 13.097 pessoas recuperadas e 379 mortes.

Em relação aos novos óbitos a Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba confirmou hoje mais quatro óbitos por covid ocorridos nos últimos dias, dois a mais do que a Secretaria de Estado.

De acordo com o município, o sábado (27), faleceu, no Hospital Regional do Litoral, uma moradora do bairro Piçarras, de 65 anos.

No domingo (28) faleceram duas pessoas: uma mulher de 41 anos, moradora do bairro Nereidas, falecida no Hospital Regional, e um homem de 69 anos, morador do Centro, falecido no Pronto Socorro Covid, em Guaratuba.

Nesta segunda-feira (1º), faleceu uma mulher de 68 anos, moradora do Piçarras, que estava internada no Hospital Regional.

No Paraná, foram registrados hoje 3.196 novos casos e 17 óbitos. O estado já soma 645.621 confirmações, 468.225 pessoas recuperadas e 11.598 mortes.

No Brasil, morreram 778 pessoas e foram confirmados mais 35.742 casos. O país já tem 10.587.00 casos confirmados, com 9.457.100 recuperados e 255.720 mortes por covid-19.