Prefeitura de Matinhos diz que mantém barreiras e fiscalização na cidade

Fotos: Prefeitura de Matinhos

A Prefeitura de Matinhos informa que as barreiras restritivas permanecem nas entradas da cidade. Elas funcionam 24 horas, com três turnos de oito, em três pontos: na entrada para Caiobá, próximo ao limite com Guaratuba, na saída para Pontal do Paraná e na Rodovia Alexandra-Matinhos. São nove equipes que se revezam nas barreiras restritivas.

Apenas moradores e pessoas que vão trabalhar na cidade podem entrar. Quem estiver trafegando entre cidades do Litoral ou em direção a Curitiba podem passar.

Além disso, há mais seis equipes para ações itinerantes de fiscalização, que vão das 7h às 23h. “Esse trabalho de investigação segue intenso na nossa cidade, verificando se os estabelecimentos comerciais estão cumprindo o que foi determinado pelo decreto estadual nº 6983, de 26 de fevereiro, e pelo decreto municipal nº 281, de 28 de fevereiro”, informa a prefeitura.

Foram colocadas faixas em diversos pontos informando sobre a existência das barreiras: na praça de pedágio da BR 277, nos SAUs ao longo da BR 277 sentido litoral e nos viadutos de acesso ao litoral, tanto pela Rodovia PR-407 quanto pela Rodovia PR-508, em Garuva ao longo da rodovia que liga Guaratuba à Santa Catarina (divisa com Matinhos) e em Guaratuba, no acesso ao ferry-boat.

De acordo com o decreto municipal nº 281, vem sendo adotadas todas as medidas contidas no decreto estadual nº 6.983, que tem vigência até o dia 8.