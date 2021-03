Guaratuba recebe caminhão-pipa por indicação de Justus e Nunes

O prefeito Roberto Justus esteve em Curitiba nesta quarta-feira (24), para receber do governador Carlos Massa Ratinho Junior um caminhão-pipa para Guaratuba. Uma indicação junto ao governo do deputado Nelson Justus em parceria com o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes. A servidora Tânia Malinoski Bartolome, técnica administrativa e gestora de convênios do Município, acompanhou o prefeito na entrega.

O prefeito destacou e agradeceu a presença do governo estadual no Litoral e o apoio do governado Ratinho Junior a Guaratuba.

Os caminhões-pipa têm múltiplas utilidades e podem ser usados no abastecimento de água em casos de estiagem, no combate a incêndios, na higienização de calçadas e ruas, e na manutenção de estradas rurais. “É um equipamento tão versátil, quando precisávamos de um caminhão-pipa, tínhamos de locar. Isso gera um custo ao município que agora não será mais necessário”, explicou o prefeito Roberto Justus. “Pode ser usado até mesmo no combate de incêndio, ele joga um jato a 40 metros de distância, até para fazer limpeza da avenida 29 de Abril nos dias de Carnaval. Podemos usar, no caso de seca de estiagem, para dar um apoio no abastecimento de água da população, até para limpeza de valas”, explicou o prefeito.

O deputado estadual Nelson Justus, representando a Assembleia Legislativa, em seu pronunciamento ressaltou a grande parceria do governador com os prefeitos, com destaque para o Litoral.

No total, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo (Sedest) já disponibilizou desde 2019, 151 caminhões, de diferentes funções, para os municípios paranaenses, somando R$ 33,3 milhões de investimentos. “São caminhões modernos que, com diferentes trabalhos, vão ajudar e muito as cidades do Paraná. Seja na limpeza urbana, no combate a incêndios, à estiagem”, afirmou o governador.

Em Guaratuba, o caminhão também auxiliará a Secretaria do Esporte e Lazer em atividades de areia e limpeza de espaços esportivos, e a Secretaria Especial para Demandas da Área Rural em momentos de estiagem e na manutenção das estradas.

Fonte: Jornal de Guaratuba