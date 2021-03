COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS – SICOOB CREDICANOINHAS/SC

CNPJ Nº 78.834.975/0001-02

NIRE Nº 42400011292

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Canoinhas – SICOOB CREDICANOINHAS/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 154 (cento e cinquenta e quatro) em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no Auditório da Sede, situado à Rua Álvaro Soares Machado, 456, Bairro Tricolin, município de Canoinhas/SC, no dia 15 de março de 2021, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo o artigo 85º, para fins de correção da referência a outro artigo, em cumprimento ao disposto no Ofício 362/2021-BCB/Deorf/GTPAL, de 05-01-2021, item 2.

2) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Canoinhas, SC, 26 de fevereiro de 2021.

Francisco Greselle

Presidente