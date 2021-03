Paraná confirma hoje mais 178 mortes, 8 delas no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou, nesta terça-feira (2), mais 8 mortes por covid-19 no Litoral do Paraná: 4 em Pontal do Paraná, 2 em Guaratuba, 1 em Paranaguá e 1 em Guaraqueçaba. Os dois casos de Guaratuba já haviam sido informados ontem pela Secretaria da Saúde do município.

Também foram registrados 159 novos casos da doença no Litoral: 82 em Paranaguá (82), 32 em Guaratuba, 20 em Matinhos, 13 em Antonina, 7 em Morretes e em Pontal do Paraná.

A região chega a 21.693 confirmações, 13.143 pessoas recuperadas e 387 mortes por covid.

A Sesa também divulgou hoje mais 6.130 casos confirmados e 178 mortes no Paraná. O estado soma 651.751 confirmações, 471.138 casos recuperados e 11.776 óbitos.