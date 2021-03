PM apreende droga e prende dono de bar ao dispersar aglomeração

Foto: Divulgação PMPR

Em Paranaguá, durante uma ação de fiscalização em combate à covid-19, um homem foi preso e uma espingarda de pressão, um simulacro de arma de fogo e diversas porções de maconha foram apreendidos. A ação foi conduzida pelo 9º Batalhão da PM, na noite de segunda-feira (1).

Durante patrulhamento pelo bairro Itiberê, em cumprimento ao decreto 6983/2021 (que estabelece o toque de recolher das 20h às 5h), uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) percebeu que, em um estabelecimento comercial, havia um número de pessoas maior do que o permitido.

No chão do bar, os policiais notara que havia uma mochila e, dentro dela, quatro tabletes de maconha foram localizados, posteriormente assumidos como propriedade do dono do local. As buscas continuaram e também foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma espingarda de pressão, mais porções de maconha, buchas de cocaína e uma munição de calibre .38.

No total, foram apreendidos 2,8 quilos de maconha, 17 buchas de cocaín e R$ 296,00 em dinheiro. O dono do bar, de 38 anos, foi preso e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil.

Fonte: Marcia Santos / PMPR