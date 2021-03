Público pode colaborar com exposição sobre a cultura caiçara

Iphan lança chamada pública para o envio de áudios, vídeos e imagens que farão parte da exposição Paisagens Caiçaras. As inscrições para participar do projeto estão abertas a qualquer pessoa interessada em colaborar com a exposição virtual que retrata aspectos do tempo, espaço e modo de vida do povo caiçara.

Desde a segunda-feira (1º) e até o dia 02 de abril, o público em geral pode enviar materiais para fazer parte da mostra virtual.

O projeto é resultado de uma parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Paraná (Iphan-PR) e os cursos de Design, Luteria e Produção Cênica da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Atualmente, o site já abriga parte dessa exposição: uma galeria de obras digitais de vários gêneros, reunidas a partir de uma campanha realizada entre outubro de 2020 a janeiro de 2021.

“Com o início da nova etapa, espera-se que a plataforma funcione como um espaço de compartilhamento, apropriação e difusão de narrativas sonoras e visuais sobre o universo caiçara”, explicou o superintendente substituto do Iphan-PR, Moisés Julierme Stival Soares. “A ideia é que novas criações sejam feitas a partir dos materiais já publicados no site, fomentando assim o diálogo entre variadas formas expressivas e o patrimônio cultural”, completou.

Para esta chamada, serão aceitos quaisquer materiais – profissionais ou amadores, completos ou inacabados, editados ou brutos – que estabeleçam relação e dialoguem com a galeria já existente no site Paisagens Caiçaras. Os interessados devem submeter seus arquivos e/ou links de imagens, vídeos e áudios, por meio de formulário de inscrição, no período entre 1º de março e 02 de abril de 2021.

O termo “caiçara” costuma ser utilizado para designar comunidades, lugares, práticas e demais elementos da cultura, meio ambiente e sociedade encontrados no território que se estende desde o litoral sul do estado do Rio de Janeiro até a costa norte de Santa Catarina. A região abarca praias, ilhas, baías, estuários e manguezais de São Paulo e Paraná.

Seleção dos materiais

Os materiais enviados passarão por um processo de seleção realizado por uma curadoria formada por técnicos do Iphan e parceiros do projeto, incluindo detentores (fandangueiros) e professores da universidade. Serão priorizados os materiais que se adequem ao recorte cultural e territorial do projeto e que apresentem um padrão mínimo de qualidade técnica de imagem e/ou som.

Os materiais selecionados serão publicados no site Paisagens Caiçaras e também em um catálogo digital. O conteúdo terá um espaço no portal do Iphan a partir do início do mês de maio.

Todas as pessoas inscritas que tiverem seus materiais selecionados receberão certificado de participação na exposição virtual. O resultado da seleção será divulgado no portal do Iphan até o final de abril.

Processo de inscrição

As inscrições deverão ser feitas por meio de formulário online. Todo conteúdo deve ser identificado com nome do autor e título (se aplicável).

Os arquivos que retratem pessoas que possam ser reconhecidas deverão ser acompanhados de Termo de Autorização de Uso de Imagem ou Som, assinado pela própria pessoa ou responsável legal. O documento pode ser feito de próprio punho e digitalizado por fotografia de celular. Dúvidas sobre o preenchimento poderão ser enviadas para o e-mail paisagencaicaras@gmail.com.

No ato da inscrição, os responsáveis pelo envio devem declarar serem detentores dos direitos autorais e autorizarem o Iphan e a UFPR a utilizá-los para fins expositivos, com a possibilidade de, futuramente, integrar a sua versão física em espaços culturais de ambas as instituições.

Projeto Virtual Paisagens Caiçaras

Período de inscrição: 1º de março a 2 de abril de 2021

Link para inscrição: http://bit.ly/paisagenscaicaras

Site eletrônico: https://paisagenscaicaras.wordpress.com/

E-mail para informações ou dúvidas: paisagencaicaras@gmail.com.

Fonte: Iphan