BR-376 tem obras após 2ª área de escape, em Guaratuba

Foto: Divulgação Arteris Litoral Sul

Na BR-376, a concessionária Arteris Litoral Sul iniciou nesta segunda-feira, 1º de março, a obras de manutenção em rede de drenagem na altura do km 672 da BR-376, em Guaratuba, na pista sul – sentido Santa Catarina.

Os trabalhos devem durar 30 dias – e se concentram nas atividades de remoção de camada asfáltica, retirada da atual canalização e implantação de nova tubulação de drenagem.

Os trabalhos acontecem na faixa da esquerda e margem da rodovia – sem interferir na característica original de tráfego do local – que irá operar com desvio à direita, mas mantendo duas faixas de rolamento.

A sinalização com operação de desvio estará instalada entre os quilômetros 672,7 e 673,1 – com velocidade máxima de 60 km/h – a mesma já regulamentada para este trecho. Trecho com sinalização especial inicia logo após a segunda área de escape da BR-376 (km 6717,7).

Neste período das obras, o transporte de carga especial em conjuntos com largura superior a 6,60m não deverá ocorrer – veja mais orientações no link.

Em caso de dúvida ou para mais informações sobre as obras – os usuários podem entrar em contato via 0800-725-1771 e também acompanhar as publicações no site www.arteris.com.br/litoralsul e perfil no twitter @Arteris_ALS.

Fonte: Arteris Litoral Sul