Tartaruga resgatada em Guaratuba é devolvida ao mar após 3 meses

Uma tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) juvenil, que esteve no Centro de Reabilitação e Despetrolização (Cred) por três meses, foi devolvida ao mar nesta quarta (3), em Pontal do Sul, Pontal do Paraná.

O animal foi resgatado pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, via Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), em novembro de 2020, e contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Guaratuba e do acionante conhecido como Alain, que avisou a equipe sobre a ocorrência.

Segundo o médico veterinário, Fábio Lima, a tartaruga estava com emalhe de pesca presa na nadadeira esquerda. Após tratamento com antibiótico, anti-inflamatório, leaserterapia e fisioterapia, a tartaruga pôde ser devolvida à natureza.

Vídeo com imagens de Fernanda Dorta, Camila Domit, Dai Marcondes e Sabrina Lemos (Arquivo LEC/UFPR)

Caso encontre animais marinhos encalhados, debilitados ou mortos, avise a equipe do PMP-BS pelos telefones: 0800 642 3341 ou (41) 99213-8746 (telefone e whatsapp)