Três mulheres que estavam internadas no Hospital Regional do Litoral morrerem por causa da covid-19: uma moradora de Guaratuba, de 58 anos, uma de Pontal do Paraná, de 82, e uma de Matinhos, de 85 anos.

Elas morreram na quarta-feira (3) e tiveram as confirmações da causa divulgada na manhã desta sexta.

O hospital tem 44 pacientes internados por covid, sendo que 35 já estão confirmados, 2 tiveram resultado negativo e 8 esperam resultados.