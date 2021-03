Novo decreto libera comércio das 10h às 17h a partir de quarta-feira

Imagens: Reprodução da transmissão da Ricmais

O governador Ratinho Junior anunciou um pacote econômico para tentar amenizar os impactos da pandemia e as medidas de restrição decretadas no Paraná. Ao mesmo tempo, prorrogou o decreto do lockdwn para as 5h de quarta-feira (10), ou seja 2 dias a mais.

O anúncio foi feito agora há pouco, neste final da tarde de sexta-feira (5), em entrevista coletiva realizada no Palácio Iguaçu, ao lado do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Na quarta-feira, o comércio não essencial poderá abrir das 10h às 17h. No sábado e domingo comércio deverá ficar fechado.

As aulas poderão voltar no modelo híbrido, com presença máxima de 30% dos alunos: a partir de quarta-feira na rede privada e, na segunda-feira (15), nas escolas públicas.

Toque de recolher e a proibição de venda de bebida alcoólica das 20h às 5h continuam.

Entre as medidas econômicas, foram anunciadas diversas linhas de crédito a juros subsidiados: R$ 30 milhões para micro e pequenos comerciantes, R$ 10 milhões para microempreendedores individuais (MEI) e empreendedores informais. Também anunciou a suspensão por 2 meses do pagamento dos empréstimos feitos por cerca de 40 mil MEI no pacote antipandemia do ano passado.

Para o setor de turismo, foram anunciados R$ 120 milhões destinados ao capital de giro.

Na entrevista, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, relacionou as medidas tomadas durante o lockdown e apresentou um quadro ainda preocupante da pandemia no Paraná. Também destacou a pouca adesão dos paranaenses ao lockdown e previu “quatro semanas muito duras pelas frente”.

