Klabin realiza audiência pública sobre o terminal portuário em Paranaguá

Representação ilustrativa em 3D – Terminal Portuário da Klabin no Porto de Paranaguá

A empresa Klabin realizou na quarta-feira (3/3) uma audiência pública de apresentação do Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV), uma das fases para a obtenção do Licenciamento do Terminal Portuário PAR-01.

O evento foi organizado de forma virtual, para atender ao decreto do governo estadual de combate ao coronavírus. A audiência também foi transmitida em tempo real pela rádio Aliança FM (98.3) e o telefone 0800 724 8332 foi disponibilizado para o envio de dúvidas e comentários, principalmente, para quem não tem acesso à internet.

Passarela – A Klabin apresentou o projeto de construção de uma passarela exclusiva na avenida Portuária, no principal ponto de cruzamento ferroviário e muito aguardada por ser, também, o local de travessia dos trabalhadores portuários autônomos (TPA’s) para acessar o porto. DE acordo com a Klabin, a passarela atenderá cerca de 2.800 trabalhadores por dia e, além de melhorar e agilizar o fluxo dos pedestres, aumentará a segurança desses profissionais no trajeto de acesso ao porto, sem a necessidade de aguardar a passagem dos trens.

180 Empregos – A audiência também repassou informações sobre a geração de empregos pelo empreendimento, cujo pico das obras de construção do terminal alcançará cerca de 180 postos de trabalho. “A Audiência foi uma ótima oportunidade de apresentarmos à Paranaguá nossa expansão e a confiança da Klabin no estado do Paraná, reforçando nossa visão e atuação para que o desenvolvimento sustentável e o crescimento sejam em conjunto com a população de Paranaguá e o Porto”, declarou Sandro Ávila, diretor de Planejamento Operacional, Logística e Suprimentos da Klabin.

Maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, a Klabin detalhou informações sobre o processo de construção do terminal e da sua futura operação, a rota ferroviária que será utilizada e destacou as vantagens da nova estrutura, na qual os trens da empresa circularão apenas a cada dois dias. O projeto rodoferroviário que está planejado pela Klabin é inédito e, além de reduzir o número de viagens, dará mais agilidade e fluidez ao tráfego da região do Porto de Paranaguá. O término das obras está previsto para o segundo semestre de 2022.

Acesso ao Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV) e Apresentação da Klabin:

Após a realização da Audiência Pública, toda a comunidade, entidades e órgãos locais possuem 30 dias para eventuais questionamentos e comentários. O telefone 0800 724 8332 permanece disponível, bem como o EIV para consulta nos sites da Klabin, da prefeitura de Paranaguá e da Audiência Pública nos links:

https://klabin.com.br/wp-content/uploads/2021/01/1-EIV-KLABIN.pdf

https://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/secretarias-e-orgaos/urbanismo/eiv-em-analise

https://www.audienciapublicaklabin.com/

Sobre o Terminal PAR-01:

A área arrematada em leilão pela Klabin compreende 27.530 m², com prazo de concessão de 25 anos. Ao todo, estão previstos investimentos de cerca de R$ 130 milhões, que serão realizados até 2022. Com os aportes, o novo Terminal poderá atingir a capacidade de movimentar 1,2 milhão de toneladas de produto por ano, e terá característica híbrida, operando celulose e papel em fardos e em bobinas.

