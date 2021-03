Sesa registra mais 47 casos de covid no Litoral

Mais 47 casos de covid-19 foram registrados no Litoral pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (8): 28 em Guaratuba, 10 em Paranaguá, 3 em Morretes, 3 em Pontal do Paraná, 2 em Guaraqueçaba e 1 em Matinhos.

Não houve nenhum óbito registrado hoje pela Sesa. Pela manhã, o Hospital Regional do Litoral confirmou 8 mortes por covid de pacientes da região, alguns deles já incluídos no informe estadual. O Litoral tem um acumulado de 22.360 confirmações, 13.469 pessoas recuperadas e 411 mortes em decorrência do novo coronavírus.

No Paraná, foram confirmados hoje 2.019 novos casos e 19 óbitos. O Estado soma 722.990 confirmados, 521.186 recuperados e 12.505 mortos pela covid-19.

O Ministério da Saúde ainda não divulgou os dados do Brasil desta segunda-feira. Atualizaremos com essa informação.