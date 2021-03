Litoral tem 4 mortes no dia em que Paraná e Brasil batem recordes de óbitos

Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (9) mais 5.349 novos casos confirmados e 212 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus no estado.

Este é o maior número de óbitos divulgados em um boletim diário desde o início da pandemia, com exceção de dados retroativos e varreduras de sistema.

O Paraná chega a 728.333 confirmações, 523.028 pessoas recuperadas e 12.711 mortes por covid.

No Litoral, foram registrados 167 casos e 3 óbitos. As mortes aconteceram em Guaratuba, Antonina e Matinhos. Os casos foram em Paranaguá (118), Guaratuba (25), Antonina (8), Matinhos (7), Morretes (5) e Pontal do Paraná (4).

A região tem 22.527 confirmações, 13.482 recuperados e 414 óbitos.

No Brasil, houve 1.972 mortes, recorde em um ano de pandemia. Também foram registrados 70.764 novos casos. O país chega a 11.122.429 confirmados, 9.843.218 recuperados e 268.370. pessoas mortas pela covid-19.