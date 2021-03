Paraná e Brasil têm novos recordes de mortes e Sesa confirma 10 no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (10) 8.293 novos casos confirmados e 244 mortes por covid-19 no Paraná. Pelo segundo dia consecutivo, é a maior quantidade de óbitos divulgada diariamente desde o início da pandemia.

O Estado soma 736.625 casos confirmados, 522.991 pessoas recuperadas e 12.954 mortos.

No Litoral foram 215 casos e 10 mortes. Muitos dos óbitos confirmados já haviam sido divulgados pelos municípios ou pelo Hospital Regional.

As mortes foram de Paranaguá (3), Guaratuba (3), Pontal do Paraná (3) e Matinhos (1). Os novos casos aconteceram em Paranaguá (130), Guaratuba (41), Matinhos (16), Morretes (11), Antonina (10) e Pontal do Paraná (7).

A região tem 22.742 confirmações, 13.481 recuperados e 424 mortos.

No Brasil, houve 2.286 mortes, também novo recorde, também pelo segundo dia consecutivo. Foram registrados 79.876 novos casos. O país chega a 11.202.305 confirmados, 9.913.739 recuperados e 270.656 pessoas mortas pela covid-19.