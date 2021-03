Prefeitura de Guaratuba revitaliza Gruta da Santa

Assista o vídeo do serviço

A equipe da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Obras está revitalizando um dos pontos turísticos e religiosos mais importantes de Guaratuba, o Largo Nossa Senhora de Lourdes.

O prefeito Roberto Justus e o secretário Marcio Tarran estiveram na manhã desta quarta-feira (10) acompanhando os trabalhos. Dando apoio à revitalização, foi utilizado o novo caminhão-pipa do município.

Conhecido também como a Gruta da Santa, o local possui uma fonte de água histórica que abasteceu a comunidade por vários anos até a implantação da rede de abastecimento de água tratada em 1974. A primeira imagem de Nossa Senhora de Lourdes foi colocada no local por uma devota em 1935.

Segundo a crendice popular, quem bebe a água da santa sempre volta para a cidade. Muitas são as graças atribuídas a Nossa Senhora de Lourdes e à água da fonte, várias placas de agradecimento são colocadas no local pelos devotos de várias partes do Brasil e exterior.