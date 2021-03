Assaltantes fogem para Guaratuba: 2 foram presos e 1 continua procurado

Foragido

Preso

Preso

Dois suspeitos de um assalto que terminou em morte, em Imbituva, região Centro Sul do Paraná, foram presos nesta quinta-feira (11), em Guaratuba. Outro suspeito conseguiu escapar em uma mata quando os três tentavam fugir para Garuva (SC).

Rullian Fernando de Lima, Hemerson Padilha e André Silveira Chinaider, os foragidos são suspeito de cometerem um assalto na tarde desta terça-feira (9), em um supermercado de Imbituva. Um funcionário, Pedro Henrique Rocha, de 16 anos, foi morto durante o roubo.

Rullian de Lima foi preso pela manhã e encaminhado à Delegacia de Guaratuba depois de os moradores de um sítio avisarem a polícia. Ele estava com uma e quase 1 kg de maconha.

Logo depois, Hemerson Padilha foi preso pela equipe da Policia Militar Rodoviária do Posto Coroados, na PR-412. Ele é apontado como autor do tiro que matou Pedro Henrique Rocha e foi encontrado com a arma que teria sido usada no crime. Com eles também foi aprendida uma pequena quantridade de maconha.

A arma e parte da droga apreendidas com Rullian de Lima