Litoral registra 5 mortes e 92 novos casos de covid

O Litoral tem mais 5 mortes por covid-19 e 92 novos casos da doença confirmados nesta quinta-feira (11).

As mortes aconteceram em Guaratuba (2), Matinhos (2) e Antonina (1). Os casos confirmados foram em Paranaguá (58), Guaratuba (17), Matinhos (8), Pontal do Paraná (7), Antonina (1) e Morretes (1). O Litoral tem 22.834 casos confirmados desde o início da pandemia, com 13.552 pessoas já recuperadas e 429 mortas em consequência do novo coronavírus.

Por volta das 15h, o diretor-geral do Hospital Regional do Litoral, Giovani de Souza, divulgou uma relato do momento que se espalhou em toda a região pela imprensa e pelas redes sociais:

"Agora não é hora de achar nada, nem culpado, é hora de se cuidar. UTI Covid-19 com 30 leitos 100% de ocupação. Enfermaria Covid-19 com 23 leitos 100% de ocupação. UTI Geral com 14 leitos 100% de ocupação. Pronto Socorro 100% de ocupação. Criamos 53 Leitos novos Covid-19, todos 100%. E número de ÓBITO Covid-19 de sexta até hoje é de 20 pacientes, pelo amor de Deus, se cuida.

No Paraná, foram registrados hoje mais 4.336 casos e 99 mortes pela covid-19. E estado tem um acumulado de 740.955 confirmações, 532.094 recuperados e 13.053 mortos pela doença.

O Brasil volta a registrar mais de 2.000 mortes em um dia: hoje foram 2.233 vítimas da covid-19 registradas hoje. São 75.412 novos casos. O país chega a 11.277.717 de confirmações, com 9.958.566 recuperado e 272.889 pessoas mortas. Segundo o Ministério da Saúde, há 1.046.262 com a infecção neste momento.