Recém-nascida é transferida de avião UTI em Guaratuba

Na tarde desta quinta-feira (11) o avião UTI do Governo do Paraná pousou no Aeroporto Municipal de Guaratuba para transferir uma bebê recém-nascida para o Hospital do Rocio, em Campo Largo.

A menina, com um dia de vida, precisava de reforço respiratório em uma UTI neonatal, mas antes, passou por uma avaliação para saber se teria condições hemodinâmicas para suportar o voo.

De acordo com a prefeitura, “a equipe do Hospital Municipal trabalhou com agilidade e competência identificando o problema e encaminhando para a solução e, também, contou com a rapidez eficiente do Samu que realizou o transporte até o aeroporto”.

A mobilização também envolveu as secretarias de Obras e da Segurança.