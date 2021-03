Sanepar avisa que pode faltar água hoje em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná

Estação de tratamento de água em Guaratuba

A Sanepar informa que nesta segunda-feira (15) o abastecimento de água nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná está prejudicado devido a falhas no sistema público de energia elétrica provocadas pelo temporal do fim de semana. A previsão é que a normalização no abastecimento deve ocorrer por volta das 20h.

“Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel”, comenta a Sanepar no informe. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, “assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo”, informa a empresa.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.