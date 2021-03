Itaipu financia contratação de enfermeiros para hospital municipal em Foz do Iguaçu

Profissional de enfermagem no Hospital Ministro Costa Cavalcanti. Foto: Kiko Sierich.

Estão abertas as inscrições para a contratação de 30 profissionais recém-formados em Enfermagem para atuar no atendimento e triagem de pacientes com sintomas da covid-19 no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu.

A iniciativa, financiada pela Itaipu Binacional, será coordenada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus Foz, em parceria com a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu.

Podem se inscrever recém-formados de instituições de ensino superior públicas e privadas, através de formulário on-line para cada nível. O link é https://forms.gle/gGrGRvh8C9iFhd8y9. As inscrições permanecerão abertas até o fechamento das vagas disponíveis.

O edital completo, com valores das bolsas, carga horária e outros detalhes sobre o processo seletivo e a atuação dos enfermeiros, pode ser conferido em http://bit.ly/3vgnhle.

Diariamente será divulgada uma lista com os candidatos selecionados para a entrevista, no link http://bit.ly/3l2VD6w. A lista com os candidatos aprovados será divulgada também diariamente, em http://bit.ly/3rGHVIQ.

Projeto

O projeto “Ações de intervenção para o enfrentamento da covid-19, Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu” tem como objetivo contribuir com as demandas da área da saúde e proporcionar a qualificação de egressos do curso de Enfermagem para atuar em atividades práticas relacionadas ao enfrentamento da covid-19.

A Itaipu destinou R$ 2,4 milhões para o projeto, valor que será utilizado na contratação dos enfermeiros e também, numa próxima etapa, de 70 estudantes de Medicina e Enfermagem para atuar no Plantão Coronavírus. As inscrições para os acadêmicos terão início na próxima segunda-feira (15).

Uma terceira ação prevista neste mesmo convênio é a contratação de duas equipes de saúde domiciliar no atendimento preventivo, especialmente nos casos de grupos de risco, para evitar que pessoas idosas precisem buscar atendimento nos hospitais.

“Desde o início da pandemia, Itaipu tem feito investimentos para atender às demandas da área de saúde, sempre visando a deixar um legado para a população – nesse caso, por meio do aprimoramento desses profissionais, que certamente continuarão desenvolvendo um excelente trabalho mesmo quando a pandemia passar”, diz o general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral brasileiro de Itaipu.