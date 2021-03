Gestão financeira: 5 apps para apoiá-lo nesse processo

Pessoas e empresas podem necessitar de alguma ajuda no que respeita ao gerenciamento de suas finanças. Conheça 5 aplicativos modernos que podem ser úteis para o apoiar nesse processo.

Nas décadas passadas temos assistido a uma popularização dos smartphones no Brasil e os mídia referiram até, recentemente, que já existem mais celulares ativos em nosso país do que pessoas.

A facilidade de acesso a esse tipo de meios vem permitindo que muitas ações importantes de nosso cotidiano passem pelos aparelhos eletrônicos. Aqui, falamos de atividades tão pertinentes quanto a consulta de nossas contas bancárias, o seguimento de esportes e a colocação de apostas online e até mesmo as reuniões de trabalho por via de videochamada.

Com a grande evolução da tecnologia, alguns dos processos mais importantes para nossa gestão pessoal ou para a gestão de nossas empresas também foi facilitado e, para quem sente que precisa de apoio em sua gestão financeira, as notícias também foram muito positivas.

Hoje em dia, o controle financeiro de pessoas e empresas pode ser feito com o apoio de aplicativos para administração. Esses aplicativos ajudam a que tenha uma melhor gestão econômica, permitindo uma maior organização de suas contas e evitando que os empresários ou pessoas se enrolem nessa gestão, cometendo erros que possam prejudica-los.

Venha conhecer 5 aplicativos que podem apoiar sua gestão financeira e a gestão financeira de sua empresa.

1. Equals

A app Equals serve para fazer o gerenciamento de seus cartões de crédito ou débito, se focando nas transações e movimentos que você concretiza com os cartões.

Esse aplicativo permite o controle de recebíveis e pode ajudar a avaliar melhor a situação financeira de pessoas e empresas, facilitando a análise da situação e a aplicação de medidas para melhorar a poupança ou a produtividade.

O funcionamento desse aplicativo é em tempo real e garante um acompanhamento permanente do que recebe e gasta com seus cartões, evitando que se perca nessas contas.

2. Guia Bolso

Entre as apps financeiras gratuitas, você encontrará o aplicativo Guia Bolso. Este aplicativo serve tanto pessoas individuais quanto empresas e ajuda no controlo dos gastos.

Ao inserir no aplicativo os dados do seu banco online, essa app começará a fazer a categorização das despesas, ajudando a compreender quais são seus gastos através de gráficos e tabelas.

Você saberá melhor quais são os locais onde está despendendo mais e também qual é seu saldo.

3. Órama

Os fundos de investimento também podem ser seguidos por aplicativos e, se você é um investidor, o aplicativo Órama tem tudo para poder ajudá-lo.

Com essa app você poderá acompanhar a rentabilidade de seus fundos e também acompanhar novidades e notícias que possam potenciar os melhores investimentos.

4. Easyinvest

Esse aplicativo é a melhor forma para as pessoas e empresários do Brasil acompanharem sua renda fixa.

Essa app apresenta os investimentos disponíveis, acompanha o posicionamento financeiro com base em seu perfil de risco e ainda realiza aplicações em Tesouro Direto.

5. ContaAzul

Esse aplicativo pode ser usado a título individual, embora sirva melhor os interesses de pequenas empresas.

Ele serve para facilitar o gerenciamento de clientes, de produtos e da equipe, ao mesmo tempo que ajuda a controlar as transações econômicas.