Visitantes amargam fila na barreira e têm de retornar às suas cidades

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Em dois dias de ação, a barreira sanitária montada pela Prefeitura de Guaratuba fez com que 58 veículos retornassem aos seus municípios de origem.

A barreira foi instalada no posto da Polícia Rodoviária Estadual do Coroados, na PR-412. Filas longas de cerca de 5 km se formaram na entrada para verificação dos veículos. O número de veículos poderia ser ainda maior se não fosse a ampla divulgação da restrição pela imprensa. Estão trabalhando nas barreiras servidores municipais de várias secretarias, com apoio da Polícia Militar Rodoviária.

O Decreto Municipal nº 23.785 estabelece o isolamento comunitário para o enfrentamento ao coronavírus.

Não entram na cidade:

Ônibus e veículos de grande porte de turismo;

Demais veículos, bicicletas, motocicletas ou similares, que transportem turistas, veranistas ou pessoas oriundas de outros municípios, cuja justificativa para a entrada ou permanência no município de Guaratuba seja a prática de turismo, esportes, lazer, descanso, férias, quarentena ou compras.

Para passagem nas barreiras as pessoas precisam comprovar os requisitos, utilizando-se de documentação física ou digital.

Entram na cidade:

Veículos de carga para abastecimento de bens e serviços locais e/ou em passagem para outros municípios vizinhos;

Veículos transportando pessoas que comprovem vínculo de residência em Guaratuba, vínculo empregatício com empresas situadas no Município;

Veículos de prestadores de serviços considerados essenciais;

Veículos transportando pessoas que comprovem vínculo de residência ou empregatício com empresas situadas em cidades vizinhas;

Veículos com emplacamento no Município de Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá, desde que utilizem o Município de Guaratuba, única e exclusivamente, como acesso aos municípios vizinhos.

O descumprimento do Decreto acarreta advertência; Condução dos infratores para a lavratura do Termo Circunstanciado; Multa de R$ 100 até 20 mil a ser aplicada aos infratores. Os valores da aplicação de multa serão revertidos ao custeio das ações de enfrentamento à COVID-19 da Secretaria Municipal da Saúde.

Com fotos e informações da Prefeitura de Guaratuba