Litoral registra 5 mortes e 115 casos de covid

Informe sobre a covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde deste sábado (20) registra 5 mortes e 115 casos no Litoral. Foram 3 mortes em Paranaguá e 2 em Guaratuba.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou que uma das mortes ocorreu na sexta-feira (19), uma moradora do bairro Eliane, de 61 anos, que estava internada no Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba. Neste sábado (20) faleceu um morador do bairro Cohapar, de 78 anos que estava internado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Os novos casos da doença foram em Paranaguá (66), Guaratuba (25), Antonina (15), Pontal do Paraná (5), Guaraqueçaba (2), Matinhos (1) e Morretes (1).

O Litoral já tem 24.225 casos confirmados, 13.964 pessoas recuperadas e 490 mortos.

No Paraná, houve 4.729 casos confirmados e 180 mortes. O estado chega a 789.251 casos, 564.305 recuperados e 14.726 mortos.

O Brasil teve 79.069 casos e 2.438 óbitos confirmados. O país soma 11.950.459 casos, com 10.419.393 recuperado e 292.752 mortos pela covid-19. Segundo os dados do Ministério da Saúde, há 1.238.314 casos ativos da doença.