Escolas municipais de Guaratuba iniciam distribuição de materiais e kit alimentação

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba entrega, durante esta semana, os kits alimentação às famílias de alunos da rede municipal, em substituição à merenda escolar. A distribuição vai acontecer enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas.

A entrega é feita para os alunos que possuem bolsa família ou que estejam em situação de vulnerabilidade (cadastrados previamente). Quem já possui cadastro não precisa refazê-lo, é só comparecer no dia da entrega.

A entrega ocorrerá de segunda (22) a sexta (26), de forma escalonada, para que não haja aglomeração e seja preservada a segurança de pais, responsáveis e servidores. São entregues apenas alimentos secos, sem folhas ou frutas, que poderiam se deteriorar.

As escolas avisarão a data da entrega e também será divulgada a lista através de decreto ainda essa semana.

Material didático

A secretária de Educação, Fernanda Monteiro, explicou que no dia de receber a alimentação, os responsáveis pelos alunos, também devem retirar as apostilas e o material que foi preparado pelas equipes pedagógicas do ensino remoto. A secretária também explicou que esta é a ocasião para os responsáveis sanarem quaisquer dúvidas que tenham em relação ao período letivo.

Importante destacar que apenas uma pessoa da família deverá comparecer para retirada das apostilas e kits alimentação. Será obrigatório o uso de máscaras e manter o distanciamento de 1,5m por pessoa.

As escolas da área rural farão entrega a partir de quarta-feira (24). A Escola Professora Olga Silveira fará a entrega no Ginásio de Esportes José Richa. Para as crianças da CMEI Raio de Sol, a entrega será no CMEI Pingo de Gente (Extensão).