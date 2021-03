Amlipa informa que Litoral do Paraná vai manter barreiras até a Páscoa

Amlipa informa que Litoral do Paraná vai manter barreiras até a Páscoa

Foto: Prefeitura de Paranaguá

A Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa) informa que serão mantidas as barreiras nas sete cidades da região até, pelo menos, o domingo de Páscoa, 4 de abril. Elas podem ser prorrogadas se a fase crítica da pandemia da covid-19 perdurar.

As barreiras iniciaram simultaneamente na região na segunda-feira (15). Só podem passar moradores, pessoas que trabalham nas cidades e fornecedores de produtos para as cidades ou para os portos da região.

“Após uma semana de acompanhamento das atividades locais, os prefeitos de todo o litoral fizeram um balanço das ações e concluíram que o resultado obtido com as restrições de entrada nos municípios mostrou-se eficiente, considerando o significativo número de veículos que tiveram que fazer o retorno às cidades de origem, reduzindo o risco de contaminação na região”, informa a Amlipa em comunicado.

“Com este resultado, e com o trabalho dos servidores municipais, o litoral do Paraná teve um final de semana muito tranquilo”, acrescenta. “Os prefeitos destacaram que a população residente no litoral apoiou massivamente a realização das barreiras” destaca o comunicado.

De acordo com a Amlipa, a decisão da Prefeitura de Curitiba de prorrogar a bandeira vermelha, publicado nesta sexta-feira dia 19, “força o litoral a manter e intensificar as barreiras restritivas, tendo em vista que é de amplo conhecimento que essa decisão acarreta no aumento de turistas que se dirigem ao litoral”.

Confira os locais das barreiras. Podem haver outras instaladas a critério só municípios.

BR-277, no SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), no km 11.

PR-410 (Estrada da Graciosa), no limite de Morretes e Quatro Barras.

PR-408, no bairro Passa Sete, em Morretes.

PR-408, no km 5, na entrada de Antonina.

PR-405, no bairro Potinga, no limite de Guaraqueçaba e Antonina.

PR-508, na altura da Rodoviária de Matinhos.

PR-407, no km 16, no posto da Polícia Rodoviária em Pontal do Paraná, no Guaraguaçu.

PR-412, no limite de Pontal do Paraná e Matinhos, no balneário Monções.

PR-412, em frente à Escola Municipal Iraci Miranda Kruger, na Prainha, em Guaratuba.

PR-412, no posto da Polícia Rodoviária de Coroados, em Guaratuba.