Guaratuba faz mutirão e no sábado vai vacinar pessoas com 70 anos ou mais

Foto: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba, Secretaria Municipal da Saúde, realizará de quarta-feira (24) até sábado (27) um mutirão de vacinação contra a covid-19.

Na quarta-feira (24), a vacinação é para o grupo a partir de 77 anos com agendamento. As Unidades Básicas de Saúde entrarão em contato com os idosos marcando o horário.

Na sexta-feira (26), a vacinação acontecerá para idosos a partir de 75 anos, também com agendamento.

Nos dois dias a vacinação ocorrerá no Ginásio Municipal de Esportes Gov. José Richa (9h às 12h e 13h às 17h) e no Ginásio Municipal do Coroados (9h às 12h).

No sábado (27), o mutirão será maior, com atendimento em livre demanda, ou seja, sem agendamento, para idosos a partir de 70 anos. Além dos ginásios José Richa e Coroados, a vacinação também ocorrerá no Ginásio do Complexo Esportivo no bairro Canela e também com a opção drive thru que ocorrerá no Centro de Eventos.

A Secretaria da Saúde orienta que no sábado os nascidos entre os meses de janeiro a junho procurem os postos itinerantes pela manhã, e os nascidos de julho a dezembro pela tarde, para evitar aglomerações.

Todo idoso acima de 70 anos deve procurar no sábado o ponto de vacinação mais próximo de sua residência ou optar pelo drive thru no Centro de Eventos.

Quarta-feira (24) – Grupo a partir de 77 anos (com agendamento).

Ginásio Municipal de Esportes Gov. José Richa (9h às 12h e 13h às 17h) e no Ginásio Municipal do Coroados (9h às 12h).

Sexta-feira (26) – Grupo a partir de 75 anos (com agendamento).

Ginásio Municipal de Esportes Gov. José Richa (9h às 12h e 13h às 17h) e no Ginásio Municipal do Coroados (9h às 12h).

Sábado (27) – Grupo a partir de 70 anos. Atendimento em livre demanda

Locais: Ginásio Municipal de Esportes Gov. José Richa

Ginásio Municipal do Coroados

Ginásio do Complexo Esportivo no bairro Canela

Drive thru no Centro de Eventos.

Pela manhã -Nascidos entre os meses de janeiro a junho.

Pela tarde – Nascidos de julho a dezembro.