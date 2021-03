Acidente bloqueia BR-376 em Guaratuba

Um acidente na BR-376, agora há pouco, interrompe totalmente a pista sentido sul (Santa Catarina), entre os km 674 e 675, em Guaratuba.

Uma carreta tombou e derramou uma grande carga de soja na rodovia. Neste momento, 10h20, não há previsão para liberação. A cabine se soltou da carreta. O motorista foi atendido pelos socorristas da concessionária da rodovia, Arteris Litoral Sul, e levado para o Hospital São José, em Joinville.

O bloqueio de pista foi feito no km 662,1, em Tijucas do Sul.

Por volta do meio-dia, no km 674,1 da BR-376, a faixa esquerda foi liberada. O fluxo estava lento e havia uma fila de 4 quilômetros. No km 662,1, em Tijucas do Sul, a pista foi liberada e havia uma fila de 8 quilômetros.

Fotos e vídeos: Juliano Neitzke para o Correio do Litoral