Litoral tem 3 mortes e 434 novos casos de covid

Mais 3 mortes por covid-19 e 434 novos casos confirmados no Litoral nesta quinta-feira (25). Os óbitos foram em Guaratuba, Matinhos e Guaraqueçaba. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba, morreu uma moradora do bairro Cohapar, de 53 anos, que estava internada no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá

Os novos casos foram em Paranaguá (263), Guaratuba (82), Matinhos (40), Pontal do Paraná (30), Antonina (12), Morretes (6) e Guaraqueçaba (1).

O Litoral tem 25.130 casos, 14.195 pessoas recuperadas e 510 mortes por covid.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou 11.258 novos casos e 295 mortes em decorrência do novo coronavírus. O estado já tem 818.711 confirmações, 577.548 recuperados e 5.634 mortos.

100 mil novos casos – o Ministério da Saúde informa 100.158 novos casos em rodo o país nesta quinta-feira, recorde em um único dia. Também foram registrados 2.777 mortes. O Brasil chega a 12.320.169 confirmações, 10.772.549 pacientes recuperados e 303.462 mortos pela covid.