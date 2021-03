Guaratuba vacina idosos a partir de 70 anos neste sábado

A Prefeitura de Guaratuba promove um mutirão de vacinação contra covid-19 neste sábado (27);

Serão vacinadas idosos com 70 anos ou mais.

Não é preciso agendar, mas as pessoas devem prestar atenção no mês de nascimento. O atendimento será das 8h às 16h. Pela manhã, devem comparecer os nascidos entre os meses de janeiro e junho. Pela tarde, os nascidos de julho a dezembro.

Locais:

Ginásio Municipal de Esportes Governador José Richa

Ginásio Municipal do Coroados

Ginásio do Complexo Esportivo no Canela

Drive-thru no Centro de Eventos