Guaratuba tem mais duas mortes por covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou neste domingo (28), mais duas mortes por covid-19 no Litoral, ambas neste sábado (27), no Pronto Socorro Covid: uma moradora do bairro Coroados, de 62 anos, e um morador do bairro Piçarras, de 40 anos.

A Sesa também registrou 58 novos casos no Litoral: 37 em Guaratuba, 13 em Matinhos, 6 em Pontal do Paraná, 1 em Antonina e 1 em Morretes.

O Litoral tem 25.469 casos confirmados 14.324 pessoas recuperadas e 534 mortos.

No Paraná, a Sesa registrou hoje mais 3.150 casos e 66 mortes. O estado tem 831.556 casos, 586.488 recuperados e 16.073 mortes por covid.

No Brasil, o Ministério da Saúde informou 44.326 novos casos e 1.656 mortes. O país já tem 12.534.688 confirmações, 10.912.941 pacientes recuperados e 312.206 pessoas que já morreram pela covid-19.