Ingresso do passeio Macuco Safari está em promoção durante a Semana Santa

Visitantes e moradores poderão parcelar a tarifa em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. As vendas são exclusivamente online

Imagens produzidas antes da pandemia / Divulgação

O tradicional passeio de barco do Macuco Safari sobre as Cataratas do Iguaçu está com uma super promoção durante a Semana Santa (29/03 a 04/04), incluindo o parcelamento do ingresso e desconto para moradores de Foz do Iguaçu e região. Para adquirir o ticket basta acessar o site: www.macucosafari.com.br, onde tem a opção de pagamento no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros.

O gerente-geral da empresa Macuco Safari, Lucas Teixeira, lembra que moradores dos municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu tem o benefício de 50% de desconto na compra do ingresso do Macuco Safari: Capanema, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Foz do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu, Santa Tereza do Oeste, Vera Cruz do Oeste, Lindoeste, Serranópolis do Iguaçu, Santa Lúcia e São Miguel do Iguaçu.

Teixeira lembra ainda que todos os cuidados sanitários estão sendo tomados para evitar a disseminação do novo coronavírus, acatando os protocolos de segurança sanitária estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. São totens com álcool em gel 70% para a higienização das mãos, observância de distanciamento de dois metros, medição de temperatura e uso obrigatório de máscaras, tanto de colaboradores como de visitantes. As embarcações partem para o passeio obedecendo o limite de 50% da capacidade.

Fotos: Divulgação / Imagens produzidas antes da pandemia

Sobre o passeio no Macuco Safari

Localizado no interior do Parque Nacional do Iguaçu o passeio de barco do Macuco Safari inicia na base, dotada de loja de souvenirs, cafeteria e banheiros. Em todo o trajeto o visitante é acompanhado por guias bilíngues que informa curiosidades sobre a fauna e a flora do Parque.

Da base o visitante percorre uma trilha de dois quilômetros em meio à selva, feito em veículos elétricos, com opção de uma caminhada de 600 metros até chegar a outra base, também dotada de guarda-volume, cafeteria, loja de souvernirs e banheiros. Um bonde elétrico faz o transporte do visitante até o deck de embarque nas margens do Rio Iguaçu.

No deck o visitante embarca em barcos bimotores para conhecer as Cataratas do Iguaçu, em uma interação com as quedas d’águas mais famosa do planeta. O passeio dura de 1h45 a 2h e não tem restrição de idade, possui acessibilidade e muita segurança.

Super Promoção Passeio de barco do Macuco Safari

Ingressos parcelados em até 10x no cartão de crédito

Vendas exclusiva: www.macucosafari.com.br

Mais informações: (45) 3574 4244 ou (45) 9 9154 6262.

*Promoção válida de 29 de março a 04 de abril de 2021