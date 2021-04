Jovens pagam multa de R$ 7 mil cada por festa após o toque de recolher em Guaratuba

Foto cedida pela Rádio Litorânea ao G1

A Polícia Militar acabou com uma festa realizada após o toque de recolher, neste domingo (5), na Vila Esperança, em Guaratuba.

Os participantes, 16 adulto – todos jovens – e um adolescente, foram levados ao quartel da PM para assinar termos circunstanciados e serão multados por descumprirem medidas de prevenção à covid-19.

O toque de recolher está em vigor em todo o Paraná. É proibido a venda e consumo de bebidas alcoolicas, assim como a abertura do comércio, entre as 20h e as 5h.

A PM informou que chegou ao local, na rua Julia Wanderley, na Vila Esperança, depois de uma denúncia de perturbação do sossego e que os participantes da festa clandestina são moradores de Guaratuba, que alugaram a casa exclusivamente para a festa. Os participantes não estavam de máscara e muitos compartilhavam narguile quando a PM chegou.

Segundo a Rádio Litorânea, no sábado também havia um chamado de perturbação para a mesma residência.

Nesta segunda-feira (5), os jovens serão convocados para ir até a Vigilância Sanitária, para o pagamento de multas. Cada pessoa foi multada em aproximadamente R$ 7 mil: uma multa de R$ 1 mil por não usar máscaras, R$ 3 mil pela aglomeração e R$ 3 mil pelo compartilhamento de utensílio (narguilé). O total dá R$ 119 mil.

Feriado da Páscoa – Balanço feito pela Polícia Militar sobre o feriado da Páscoa mostra no Litoral e em toda a Região Metropolitana de Curitiba, houve 19 ações de dispersão de aglomerações e dois encaminhamentos de adultos. Foram 242 denúncias, sendo que apenas nove viraram ocorrências. O relatório aponta apreensão de 13 unidades de droga. No período foram fiscalizados 11 estabelecimentos comerciais, porém nenhum deles precisou ser multado ou interditado, diz a PM.

Com informações da AEN / Rádio Litorânea / G1 Paraná