Copel informa desligamentos nas áreas urbana e rural de Guaratuba

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) informa diversos desligamentos de energia em Guaratuba, inclusive na área rural. Os avisos são justificados por melhorias e ampliações de rede.

Nesta quarta-feira (7), das 10h15 às 12h15, haverá cortes para 355 consumidores do bairro Nereidas: nas ruas Bogotá (entre s/n e 2.234), Bolívia (entre s/n e 4.811), Colômbia (entre nº 25 e 2.018), Costa Rica (entre s/n e 6.110), Eduardo Pareja Linhares (entre nº 68 e 1.223), Equador (entre s/n e 1.086), Honduras (entre nº 691 e 740), Jamaica (entre s/n e 2.939), Panamá (entre s/n e 5.613), Peru (entre s/n e 710), Uruguai (entre s/n e 1.437) e Venezuela (entre nº 3 e 1.720).

No mesmo dia (quarta, 7), entre 10h15 e 14h15, outros 38 consumidores do Nereidas serão afetados com desligamento na avenida Paraná (nº 533) e nas ruas Bolívia (entre s/n e 1.330), Equador (entre s/n e 3.018), Porto Rico (entre nº 120 e 2.418)

Na próxima sexta-feira (9), haverá desligamento, entre 10h15 e 18h15, em trechos de ruas próximas ao Centro: Antônio Alves Correia (entre os nos 888 e 1.110), Gabriel de Lara (entre s/n e 429), Tomazina (entre s/n e 1.460). Serão afetados 94 consumidores.

No mesmo dia (sexta, 9), entre as 10h15 e as 16h45 haverá interrupção do fornecimento nas localidades rurais de Descoberto, Riozinho, São Joãozinho. O desligamento parcial vai afetar 170 consumidores.

No dia 15, quinta-feira da semana seguinte, entre 10h e 13, está programado desligamento para 38 consumidores nas localidades de Descoberto ( s/n ) , Porto Estaleiro (entre s/n e 500).