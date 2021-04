Itaipu lança tour virtual para instituições de ensino

A partir de agora, a usina de Itaipu poderá ser visitada virtualmente por escolas, universidades e outras instituições de ensino. O Tour Virtual é uma espécie de “aula remota” sobre a usina. O produto foi lançado nesta sexta-feira (9) pelo Complexo Turístico Itaipu (CTI), que opera o serviço.

O agendamento para essas visitas já está disponível. A duração do “passeio” é de aproximadamente duas horas. A visita é de graça.

Segundo Aline Teigão, da Assessoria de Comunicação Social (CS.GB), o Tour Virtual nasceu da necessidade de atender à demanda das instituições de ensino. A Itaipu dispunha da Visita Institucional presencial, mas, em função da pandemia da covid-19, ela foi momentaneamente cancelada, já que o acesso à área industrial da usina ficou restrito somente aos profissionais que trabalham no local.

“Com isso, elaboramos um modelo que pudesse atender a essa demanda institucional, criando a visita virtual”. Agora, as universidades e escolas podem agendar turmas de até 50 alunos para fazer o tour pela usina. Na prática, funciona como uma aula geral sobre Itaipu em todos os seus aspectos.

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, essa é uma grande oportunidade tanto para a usina quanto para as escolas. “Por meio da aula virtual, podemos mostrar todo o potencial da usina, de como uma empresa geradora de energia limpa e renovável atua em várias frentes de forma responsável, levando em consideração sempre o que é melhor para a sociedade e as pessoas do seu entorno”.

“Atentos à demanda das escolas e ao aumento do uso das ferramentas de comunicação virtual durante a pandemia, trouxemos este novo modelo de visitação”, disse Yuri Benites, gerente do Completo Turístico Itaipu. “A Itaipu segue operante, impressionando por seus números e toda técnica envolvida na construção. Continua sendo uma grande aula prática”, completou.

Como é a visita

O tour segue um roteiro muito similar ao de uma visita presencial às instalações da usina. Começa pelo Centro de Recepção de Visitantes da Margem Esquerda, passa pela Barreira de Controle, Parque da Piracema, os Mirantes Central e do Vertedouro, cota 144, interior da barragem, topo da barragem, entre outros pontos essenciais para visualizar o gigantismo da obra e como se dá a geração hidrelétrica.

As imagens foram gravadas por câmeras 360º. Ao longo do trajeto, um monitor dá explicações sobre as características e funcionalidade de cada estrutura, além de outras curiosidades sobre a história da usina. O tour é interativo. Nele, os alunos podem fazer perguntas e esclarecer dúvidas.

Agendamento

Para agendar o Tour Virtual, as instituições de ensino interessadas devem enviar um email para rp@itaipu.gov.br. No documento devem constar: data e horário pretendidos; dados da instituição: nome e localização (cidade e estado); público da visita (o curso dos alunos em caso de estudantes); quantidade total de pessoas (limitado a 50); nome completo e telefone do responsável.