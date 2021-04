Pontal do Paraná anuncia auxílio emergencial para músicos

A Prefeitura de Pontal do Paraná vai conceder um auxílio emergencial para os músicos da município. Um cadastro foi lançado hoje (sexta, 9) pelo site do município. Não foi informado o valor, nem a duração do benefício.

O projeto é da Secretaria de Esportes, Cultura, Eventos e Juventude. “A Indústria, o comércio, os serviços de forma geral, e, principalmente os autônomos e informais, sentiram os impactos da covid-19”, afirma a prefeitura. “Um dos setores muito prejudicados, é o dos músicos. Não há eventos, não há vida noturna, não há apresentações, não há movimentações culturais”, argumenta.

Para ter direito à renda emergencial, é preciso ser músico residente no município, ter um histórico de prestação de serviços em bares e restaurantes da cidade, apresentar declaração do proprietário do estabelecimento, fotos e vídeos do trabalho, ter mais de 18 anos e não ter emprego formal no momento.

Acesse o formulário para cadastro: http://bit.ly/auxiliomusicospontal

Fonte: Prefeitura de Pontal do Paraná