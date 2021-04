Pesquisa Turismo em Números mostra como anda o setor no Paraná

Foz do Iguaçu – Cataratas Foto: José Fernando – Ogura/ANPr abril /2019

O Paraná foi o segundo estado com maior movimentação de embarques interestaduais rodoviários em 2020 e o terceiro no ranking de chegada de turistas internacionais (mais de 1 milhão) em 2019, segundo o Ministério do Turismo.

O estado é o quarto maior gerador de empregos nas atividades características do turismo no ranking brasileiro, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Paraná, o setor que mais emprega é o de alimentação, que representou mais de 60% dos empregos do turismo no estado entre 2016 e 2019.

Os dados constam da pesquisa “Turismo em Números – edição 2021”, que tem como base o período 2016-2020. O estudo é publicado anualmente desde 1986 pela Paraná Turismo, autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

O estudo ajuda na elaboração e implantação de políticas públicas e na orientação de investimentos privados, além de servir de subsídio para pesquisas dos setores público, privado, acadêmico e do terceiro setor. Gilce Zelinda Battistuz, do Departamento de Estatística da Paraná Turismo, salienta que os dados apresentados representam apenas uma parte do turismo no Paraná.

Isabella Tioqueta, diretora-técnica da Paraná Turismo, ressaltou a importância da realização de pesquisas como base para a construção de projetos. “Quando a gente fala em pesquisa, é importante levarmos em consideração que são informações com embasamento técnico, que nos auxiliam a concretizar projetos. Elas trazem a possibilidade de preparação e construção de políticas públicas e de ações que de fato possam fomentar o desenvolvimento do turismo e a geração de emprego e renda para podermos avançar cada vez mais”, disse.

Os dados de 2020 levam em consideração os efeitos da pandemia decorrente da covid-19 para o mercado do turismo, principalmente com relação aos números referentes aos visitantes internacionais, diretamente influenciados.

Para contextualizar, o ano de 2020 apresentou uma queda no número de embarques, tanto domésticos quanto internacionais, nos aeroportos em todos os estados brasileiros.

No Paraná, havia ocorrido um aumento de 4,4% nos embarques aéreos entre os anos de 2018 e 2019. Quando a pandemia começou no Brasil, em 2020, houve uma queda de 62,2% dos embarques em comparação ao ano anterior. A participação do Paraná foi de 5% do total de embarques em 2018 e 2019 e caiu para 4,2% no ano de 2020.

Além da movimentação nos terminais aéreos de passageiros, o estudo traz, ainda, um panorama do Estado com relação a outras áreas, como a economia, com a geração de empregos formais e os dados sobre os estabelecimentos nas Atividades Características do Turismo (ACT’s).

As ACT’s englobam a produção de bens e serviços envolvidos nas atividades econômicas do turismo, como agências de viagem e os serviços de alojamento, por exemplo.

Não por acaso, o setor de alimentos e bebidas também é o que apresentou o maior número de estabelecimentos no Estado em 2019, com 67,8%, seguido dos setores de Transportes Terrestres (9,7%), Cultura e Lazer (8,2%), Alojamentos (6,3%) e Agências de viagem (5,6%).

No estudo constam, ainda, os dados dos visitantes nos principais atrativos do Estado, como é o caso do Parque Nacional do Iguaçu, que em 2019 havia batido o recorde de mais de 2 milhões de visitantes, nacionais e internacionais, e apresentou uma queda de 67,4% em 2020.

Fonte: Sedest