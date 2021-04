Guaratuba tem audiência pública sobre Plano de Mobilidade Urbana nesta quinta

A Prefeitura de Guaratuba convida a todos para participar, na próxima quinta-feira (15/04), de forma virtual da 1ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana Municipal

O Plano de Mobilidade Urbana (PMU) é um instrumento de política instituído pela Lei da Mobilidade Urbana 12.587/12 e atua como uma ferramenta de planejamento, orientação e desenvolvimento do transporte em áreas urbanas e seus arredores.



A audiência será realizada, a partir das 19h, através do canal no YouTube do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná (ITTI/UFPR). Link ao final do texto.

O Plano de Mobilidade Urbana de Guaratuba está sendo elaborado pelo ITTI/UFPR, através de um convênio firmado entre o Município e a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (Fupef), também vinculada à UFPR. De acordo com o ITTI, o contrato foi assinado no dia 5 de fevereiro e o projeto tem prazo de execução de nove meses, entre fevereiro e outubro.