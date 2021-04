Polícia investiga estupro e cárcere privado em Guaratuba

Foto ilustrativa: PMPR

Uma mulher denunciou que foi estuprada e mantida em cárcere privado, na madrugada de domingo (11), no bairro Coroados, informa o Portal da Cidade de Guaratuba.

Segundo informações da Polícia Militar divulgadas pelo jornal online, ela contou que saiu para dar uma volta na noite de sábado (10) e se perdeu no caminho. Em seguida ela passou a noite pedindo ajuda em residências. A vítima chegou a entrar em uma casa com as luzes acessas, porém a residência estava vazia e o alarme disparou. O segurança de monitoramento apareceu e não conseguiu ajudá-la, pois não sabia aonde a moça morava.

Outro vigia noturno ainda acompanhou a moça, mas não encontrou a residência em que ela morava, deixando-a sozinha por volta das 6h30. Após esse momento, um homem abordou a moça e disse que o seu namorado a estava procurando e se ofereceu para ajudá-la.

De acordo com o relato, o homem a convidou para entrar em sua casa e em seguida trancou a porta. Após isso ele começou as ameaças com uma faca. O suspeito teria empurrado a vítima para o chuveiro e a obrigado a tomar banho para, em seguida, cometer o estupro. Após o crime, o suspeito ainda teria pedido desculpas e disse que não deveria ter feito isso. Mesmo assim, ainda teria abusado da vítima mais duas vezes. Ela conta que o suspeito ainda a fez tirar fotos com ele dizendo que seria uma prova de que ela estava por vontade própria caso fosse procurado pela polícia.

Após o acusado de estupro dormir, embriagado, ela conta que conseguiu fugir pegando a chave da casa.

A vítima acionou a PM e repassou o endereço aos policiais. O homem foi localizado e encaminhado ao quartel da Polícia Militar. Objetos como o lençol da cama e a faca que teria sido usada para as ameaças foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Portal da Cidade de Guaratuba