Concessionária da travessia anuncia chegada de balsas para reduzir filas

Operação iniciou apenas com 3 ferry boats

A nova concessionária da travessia na baía de Guaratuba teve seu primeiro final de semana com longas filas nos embarques, principalmente na chegada dos turistas, nas noites de quinta e sexta-feira (8 e 9), e na volta, domingo (11), quando um dos ferry boats teve problemas mecânicos e parou. Leia nota no final.

A empresa BR Travessias estreou com um movimento reprimido de um mês de barreiras que impediam a entrada de visitantes e com as praias liberadas. Para completar, o final de semana foi de tempo quente e ensolarado.

No sábado (10), a empresa convocou uma coletiva de imprensa para anunciar as medidas que serão tomados. O consultor estratégico de implantação da BR Travessias, Marcelo Skaf, pediu desculpas pelos problemas e anunciou que a primeira de 3 balsas chegará em duas semanas, antecipando a obrigação contratual. Outras duas embarcações devem chegar em 45 e 60 dias, informou.

A empresa, do grupo Três Mosqueteiros Comércio e Navegação, de Foz do Iguaçu, começou a operar no primeiro minuto da quarta-feira (7), pouco mais de um dia depois de assinar o contrato da concessão de 10 anos, assumindo o escritório da administração, as bilheterias e, principalmente, os 3 ferrys boats.

As balsas, maiores e mais versáteis para o transporte de caminhões e até para as variações de maré, pertenciam à concessionária anterior, a empresa F. Andreis, que as levou embora. Como está previsto no contrato e no próprio edital de licitação, a nova empresa tem 90 dias para substituí-las.

O prazo de 3 meses foi considerado razoável pelo DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) para permitir a continuidade do serviço e não favorecer empresas que já tivessem as embarcações disponíveis. São exigidas 3 balsas, 2 para operarem e 1 para ficar de reserva para um eventual problema técnico ou mesmo aumento de demanda, como acontece em alguns feridos e no pico da temporada. Os 3 ferrys que são de propriedade do DER vão receber melhorias e continuar operando, sempre sem parar a operação de travessia.

Mão de obra local

A falta das balsas e a necessidade de mudar sistemas de cobrança e de administração – computadores, softwares etc. – e assumir toda a operação em questão de horas foi minimizada por uma decisão da empresa de contratar pelo menos 95% da equipe em mão de obra local, aproveitando funcionários que já trabalhavam para a antiga concessionária. Acabou contratando 98%, informou Skaf.

Segundo ele, a travessia emprega entre 117 e 120 pessoas, e entre 160 e 180 na temporada. Empregos diretos que permaneceram em Guaratuba e que poderão aumentar com as vagas que deverão surgir com a nova estrutura que será montada para atender os usuários, como restaurante e lojas.

Além disso, a empresa pretende fazer uma parceria com os ambulantes, pessoas da comunidade que vendem refrigerante, doces e a famosa barquilha nas filas de embarque. Mas essa história, vamos contar na segunda reportagem sobre as melhorias e projetos de responsabilidade social e ambiental que a BR Travessias programou. Uma delas poderá beneficiar os estudantes universitários que estudam à noite em outras cidades.

Entrevista coletiva no sábado (10).

Nota da BR Travessias

Sobre a paralisação de um dos equipamentos que operam o serviço de travessia na Baía de Guaratuba, no final deste domingo, 11 de abril de 2021, a BR Travessias, nova concessionária do ferry boat, esclarece que nosso protocolo de segurança foi acionado quando se identificou um problema no sistema hidráulico do leme da embarcação, o que forçou a suspensão imediata da navegação.

A empresa informa ainda que os reparos foram iniciados imediatamente e concluídos ainda na noite de domingo, quando a equipe técnica constatou que o sistema estava em perfeitas condições e a balsa pronta para operar com segurança.

Vencedora da licitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), órgão do Governo do Estado, a BR Travessias recebeu os três ferry boats que vinham sendo utilizados pela antiga concessionária e de propriedade do DER/PR.

A empresa que iniciou na quarta-feira, 7 de abril de 2021, a prestação do serviço, encontra-se em fase de ajustes e de adequação.

Lamentando os transtornos gerados aos usuários, a empresa continua empenhada no sentido de oferecer um serviço de qualidade à população que depende dessa via de acesso.

Guaratuba, 12 de abril de 2021