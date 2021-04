População saqueia caminhão em chamas na BR-376, em Guaratuba

Foto publicada no Click Garuva

O Corpo de Bombeiros Militar de Garuva, em Santa Catarina, atendeu o chamado e apagou o incêndio em uma carreta, no final da tarde desta segunda-feira (12), na altura do km 679 da rodovia BR-376, em Guaratuba. A notícia é do jornal online Clic Garuva.

O fogo começou em uma roda devido ao superaquecimento dos freios na descida da serra, depois para outras rodas e então para a carga de refrigerantes em garrafas plásticas (PET). “Segundo os bombeiros, as chamas alcançavam cerca de cinco metros de altura”, informa o site.

O jornal conta que, enquanto era feito o combate ao incêndio, pessoas começaram a saquear a carga, “inclusive lançando pedras contra os bombeiros” e “algumas estavam armadas com facão”. Mais da metade da carga foi tomada pelas chamas e o restante foi levado pelos saqueadores.

Após a extinção do fogo, o caminhão ficou sob os cuidados da concessionária Arteris Litoral Sul e do motorista, que nada sofreu e que ficou aguardando perícia da seguradora.

A pista só foi liberada às 19h, cerca de 4 horas depois do início do fogo.

Fonte: Clic Garuva

Vídeos do incêndio não mostram saque

Grupo Guaratuba 24h